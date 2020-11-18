Москва, , 12:05 — REGNUM Пандемия коронавируса не завершится в 2021 году. Об этом в ходе форума «Транспортная неделя — 2020» заявил председатель совета директоров ИК «АЕОН» Роман Троценко.

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«Если говорить про инвестиции, то мы понимаем, то ситуация с пандемией не закончится весной 2021 года. Мы, делая анализ, предположили, что будет две с половиной-три волны. Пик, видимо, придётся на 2021 год. Волна, которая накроет нас, видимо, из Центральной Азии, продолжится до середины 2022 года», — сказал Троценко.

По его словам, в таких обстоятельствах инвесторы были вынуждены решить, какие инвестиционные проекты они сохранят, и какие закроют: «Мы решили, что проекты на продвинутой стадии исполнения мы продолжим. Поддержка правительства привела к тому, что самые большие проекты мы оставили».

Троценко подчеркнул, что весна для отрасли была «тяжелейшая»: «Когда мы видели статистику марта-апреля и увидели, что пассажироперевозки упали в 15 раз, то у любого человека холодок пойдёт по спине. Хочу сказать спасибо правительству, которое очень быстро приняло меры поддержки — от списка системообразующих предприятий до грантов под выплату зарплат».