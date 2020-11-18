Новосибирск, , 12:02 — REGNUM Сибирская генерирующая компания известила новосибирцев, что из-за похолодания плавно увеличена температура теплоносителя. Об этом компания сообщила в своём телеграм-канале.

«С утра вчерашнего дня мы плавно увеличили температуру теплоносителя. Среднесуточная температура сегодня — 13 °C. По левому берегу ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 отпускают теплоноситель с температурой +105°C, по правому ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4 выдают +100°C. Это соответствует температурному графику. По прогнозу, такую температуру нам нужно поддерживать до 20 ноября», — уточнили в СГК.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области до конца недели прогнозируются снегопады и резкое похолодание, местами до — 20 °C.

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