Красноярск, , 12:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 335 человек, за весь период — у 32 217-ти. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в краевом оперштабе.

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Список выздоровевших пополнился 326 фамилиями. Общее количество выздоровевших в регионе — 24 668 человек.

За сутки в Красноярском крае скончались 18 пациентов с коронавирусом, за всё время — 876.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 17 ноября в Красноярском крае выявили 329 носителей коронавируса. Выздоровели 320 человек, скончались 20 пациентов с COVID-19.

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