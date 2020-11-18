Барнаул, , 11:59 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 18 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 994 человек. Причём 14 из них добавились только за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6793 человека, +60 за сутки) и ОРВИ (10 384 человек, +149 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 23 386 человек (+232 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 590 (-14 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 151 пациентов (плюс трое за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 718 (+8 за сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 19 874 человек (+286 за сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае сократилось число тяжелобольных с COVID-19