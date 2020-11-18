Краснодар, , 11:58 — REGNUM В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 166 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 18 ноября. Сутками ранее сообщалось о 161 новом пациенте.

«В Краснодаре коронавирус обнаружен у 46 человек, в Белореченском районе — у 11, в Темрюкском — у 10. По девять жителей заболели в Анапе, Горячем Ключе и Ейском районе. В Красноармейском районе COVID-19 подтвержден у восьми человек, в Тихорецком — у семи, в Сочи — у шести», — сообщили в оперштабе.

За период пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 20 035 случаев заражения коронавирусом. Всего лаборатории региона провели более 1,5 млн исследований на новую инфекцию. Выздоровели 12 829 пациентов, скончался 521 пациент с COVID-19.

На 16 ноября в тяжёлом состоянии находятся 40 пациентов с COVID-19: 37 из них подключены к аппаратам ИВЛ, трое находятся на ЭКМО.