Салехард, , 11:58 — REGNUM На Ямале за сутки зарегистрировано семь летальных случаев у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«Это люди в возрасте от 58 до 81 года из Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя. Ослабленные хроническими заболеваниями, они не смогли справиться с тяжелым течением инфекции», — пояснила руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Всего с начала пандемии на Ямале скончались 210 человек с COVID-19.