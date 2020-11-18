Владимир, , 11:56 — REGNUM Во Владимирской области 18 ноября подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 11 тыс. 672 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 8970 пациентов, в том числе 162 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 277 человек, новых случаев не подтверждено за последние сутки.