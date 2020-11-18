Улан-Удэ, , 11:56 — REGNUM Прощание с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым пройдёт в субботу, 21 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, траурная церемония состоится в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

Отмечается, что её организацией занимается специально созданная комиссия.

«Мероприятия будут проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности граждан. Гроб с телом Леонида Васильевича Потапова будет помещён в стеклянный короб», — отметили в правительстве.

При этом пожилых граждан просят отказаться от посещения панихиды из-за сохраняющейся угрозы коронавируса. Желающие могут посмотреть на церемонию в прямом эфире по государственному телеканалу или в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, Леонид Потапов скончался 12 ноября в возрасте 85 лет. Ранее он был госпитализирован в больницу с COVID-19. Добавим, политик возглавлял Бурятию 13 лет — с 1994 по 2007 годы.

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