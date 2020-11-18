Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 19 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 18 ноября.

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Жертвами коронавируса стали шесть женщин в возрасте от 60 до 82 лет и 13 мужчин в возрасте от 62 до 84 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.

С начала пандемии в Ростовской области от осложнений, вызванных вирусом SARS-CoV-2, скончались 1 тыс. 113 человек.

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