Шумерля, Чувашия, , 11:54 — REGNUM В Шумерлинском районе вслед за Шумерлей, где восстанавливается участок Сурского оборонительного рубежа, провели раскопки на историческом месте и обнаруженные находки стали основной для создания уголка памяти в сельском доме культуры. В Шумерле в школе № 3, которая при подаче краеведа Анатолия Пояндаева стала одним из центров поисковой работы, проходит месячник в честь трудового подвига строителей Сурского рубежа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурс макетов «Строителям безмолвных рубежей посвящается» Osh3-gshum.edu21.cap.ru

В Шумерлинском района инициативной группой администрации были проведены восстановительные работы некоторых участков Сурского рубежа в 99-м лесном квартале (девятый выдел). По архивным данным, здесь в 1941 году находился один из четырёх наблюдательных пунктов. В ходе земляных были обнаружены предметы военных времен — в частности, скобы, гвозди, совок для излечения золы, расплавленная алюминиевая ложка, молоток, проволоки, фрагменты истлевших деревянных бревен, металлическое кольцо с креплением и другие предметы. Предназначение предметов уточняется.

Камни, использовавшиеся при строительстве Сурского рубежа Cap.ru

Также обнаружено более 30 единиц бутового камня разных размеров, которые были завезены со стороны и использовались для укрепления лицевых сторон дзотов и наблюдательных пунктов.

Найденные артефакты стали основой для вновь созданного уголка памяти «Наш Сурский рубеж обороны» в сельском клубе деревни Шумерля.

Кроме того, в районе до наступления холодов были начаты работы по восстановлению и ремонту 150-метровой лесной дороги от границы «низкого поля» до участка Сурского рубежа. В администрации отмечают, что эта дорога с историческим прошлым, в народе её называли «ледянка»: по ней в 1941 году возили лес и людей для строительства Сурского рубежа.

«Настал наш черед совершить такой же массовый подвиг, который совершили в лихие годы наши предки. Сдюжим ли?» — говорит руководитель проекта «Наш Сурский рубеж обороны», первый замглавы администрации Шумерлинского района Андрей Мостайкин.

Уголок памяти «Наш Сурский рубеж обороны» в сельском клубе деревни Шумерля Cap.ru

В школе № 3 в Шумерле продолжается месячник, посвящённый Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Накануне здесь прошёл конкурс макетов «Строителям безмолвных рубежей посвящается». Организаторы отмечают, что есть работы, авторами которых являются потомки строителей линии обороны: например, ученик 11 класса Сергей Снигирев, который является правнуком руководителя Шумерлинского прорабского участка Сурского оборонительного рубежа Сергея Петровича Носкова.

Конкурсная работа «Строителям безмолвных рубежей посвящается» Osh3-gshum.edu21.cap.ru

Конкурсная работа Osh3-gshum.edu21.cap.ru

В ноябре в рамках месячника будут представлены видеопроект «Строительство Сурского рубежа в истории моей семьи», инсталляции «Шумерлинский отрезок Сурского оборонительного рубежа», пройдут единый открытый урок о трудовом подвиге народа, исторический квест. Также будет издан сборник материалов «Строителям Сурского рубежа посвящается».

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Конкурсная работа Osh3-gshum.edu21.cap.ru

Конкурсная работа Osh3-gshum.edu21.cap.ru

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Чебоксарах состоялось открытие Года трудового подвига, посвящённого строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Данное решение принято главой Чувашии Олегом Николаевым для увековечивания народного подвига в тылу и приурочено к 80-летию со дня начала строительства оборонительных рубежей, которое будет отмечаться в 2021 году.

Напомним, более пяти лет ИА REGNUM с группой энтузиастов и краеведов ведёт проект «Забытый фронт в тылу» о народном подвиге народа Чувашии в начале Великой Отечественной войны, когда в кратчайшие сроки были построены оборонительные рубежи. Они возводилась в 1941—1942 годах, на стройку было мобилизовано 170 тыс. человек. Рубежи обороны в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани.

В год 75-летия Великой Победы проект «Забытый фронт в тылу» получил поддержку на правительственном уровне региона.