Шумерля, Чувашия, 18 ноября 2020, 11:54 — REGNUM В Шумерлинском районе вслед за Шумерлей, где восстанавливается участок Сурского оборонительного рубежа, провели раскопки на историческом месте и обнаруженные находки стали основной для создания уголка памяти в сельском доме культуры. В Шумерле в школе № 3, которая при подаче краеведа Анатолия Пояндаева стала одним из центров поисковой работы, проходит месячник в честь трудового подвига строителей Сурского рубежа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурс макетов «Строителям безмолвных рубежей посвящается»
Конкурс макетов «Строителям безмолвных рубежей посвящается»
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В Шумерлинском района инициативной группой администрации были проведены восстановительные работы некоторых участков Сурского рубежа в 99-м лесном квартале (девятый выдел). По архивным данным, здесь в 1941 году находился один из четырёх наблюдательных пунктов. В ходе земляных были обнаружены предметы военных времен — в частности, скобы, гвозди, совок для излечения золы, расплавленная алюминиевая ложка, молоток, проволоки, фрагменты истлевших деревянных бревен, металлическое кольцо с креплением и другие предметы. Предназначение предметов уточняется.

Камни, использовавшиеся при строительстве Сурского рубежа
Камни, использовавшиеся при строительстве Сурского рубежа
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Также обнаружено более 30 единиц бутового камня разных размеров, которые были завезены со стороны и использовались для укрепления лицевых сторон дзотов и наблюдательных пунктов.

Найденные артефакты стали основой для вновь созданного уголка памяти «Наш Сурский рубеж обороны» в сельском клубе деревни Шумерля.

Кроме того, в районе до наступления холодов были начаты работы по восстановлению и ремонту 150-метровой лесной дороги от границы «низкого поля» до участка Сурского рубежа. В администрации отмечают, что эта дорога с историческим прошлым, в народе её называли «ледянка»: по ней в 1941 году возили лес и людей для строительства Сурского рубежа.

«Настал наш черед совершить такой же массовый подвиг, который совершили в лихие годы наши предки. Сдюжим ли?» — говорит руководитель проекта «Наш Сурский рубеж обороны», первый замглавы администрации Шумерлинского района Андрей Мостайкин.
Уголок памяти «Наш Сурский рубеж обороны» в сельском клубе деревни Шумерля
Уголок памяти «Наш Сурский рубеж обороны» в сельском клубе деревни Шумерля
Cap.ru

В школе № 3 в Шумерле продолжается месячник, посвящённый Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Накануне здесь прошёл конкурс макетов «Строителям безмолвных рубежей посвящается». Организаторы отмечают, что есть работы, авторами которых являются потомки строителей линии обороны: например, ученик 11 класса Сергей Снигирев, который является правнуком руководителя Шумерлинского прорабского участка Сурского оборонительного рубежа Сергея Петровича Носкова.

Конкурсная работа «Строителям безмолвных рубежей посвящается»
Конкурсная работа «Строителям безмолвных рубежей посвящается»
Osh3-gshum.edu21.cap.ru
Конкурсная работа
Конкурсная работа
Osh3-gshum.edu21.cap.ru

В ноябре в рамках месячника будут представлены видеопроект «Строительство Сурского рубежа в истории моей семьи», инсталляции «Шумерлинский отрезок Сурского оборонительного рубежа», пройдут единый открытый урок о трудовом подвиге народа, исторический квест. Также будет издан сборник материалов «Строителям Сурского рубежа посвящается».

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Конкурсная работа
Конкурсная работа
Osh3-gshum.edu21.cap.ru
Конкурсная работа
Конкурсная работа
Osh3-gshum.edu21.cap.ru

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Чебоксарах состоялось открытие Года трудового подвига, посвящённого строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Данное решение принято главой Чувашии Олегом Николаевым для увековечивания народного подвига в тылу и приурочено к 80-летию со дня начала строительства оборонительных рубежей, которое будет отмечаться в 2021 году.

Напомним, более пяти лет ИА REGNUM с группой энтузиастов и краеведов ведёт проект «Забытый фронт в тылу» о народном подвиге народа Чувашии в начале Великой Отечественной войны, когда в кратчайшие сроки были построены оборонительные рубежи. Они возводилась в 1941—1942 годах, на стройку было мобилизовано 170 тыс. человек. Рубежи обороны в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани.

В год 75-летия Великой Победы проект «Забытый фронт в тылу» получил поддержку на правительственном уровне региона.