Казань, , 12:04 — REGNUM В Татарии по информации на 18 ноября заражены коронавирусом 9 428 человек, за сутки заболели еще 62 пациента. Минувшим днем заразился 61 житель. Всего выздоровели 8 274 человека, за сутки — 51 пациент. Летальных исходов на территории региона подтверждено 123 случая, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары госпитализировали девять пациентов, 53 — лечатся на дому. Снова наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 18 человек, 15 — в возрасте от 50 до 60 лет, двое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 41 заболевший.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии для принятия решения о введении новых ограничительных мер на новогодние праздники решающую роль будет играть уровень заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

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