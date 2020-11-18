Стокгольм, , 11:59 — REGNUM Основатель компании Tesla Илон Маск заразился коронавирусом во время празднования дня рождения своего друга в Эскильстуне в минувшие выходные. Об этом 18 ноября сообщила газета Aftonbladet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Журналисты отмечают, что переносчик вируса, от которого заразился Маск, не был гражданином Швеции. Бизнесмен якобы заразился от гражданина США, который ранее также приехал в Швецию.

На прошлой неделе Маск совершил перелет в Германию. Перед тем как вернуться в США, самолет Маска приземлялся в Швеции, пишет Bloomberg.

По данным журналистов Aftonbladet, визит Маска в Швецию состоялся по случаю дня рождения его друга посла США в Швеции Кена Ховери. Торжество по случаю именин дипломата проходило в замке Стора-Сундбю, расположенного в 100 километрах от Стокгольма (муниципалитет Эскильстуна).

Читайте развитие сюжета: Правительство Швеции закупит вакцину Pfizer от SARS-CoV-2