Воронеж, , 11:52 — REGNUM Ещё 214 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Воронежской области за прошедшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 18 ноября. Накануне сообщалось о 311 новых носителях.

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Всего, таким образом, на территории Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 30 584 человека. Выздоровели из них 29 140 пациентов, в том числе 589 выписаны за последние сутки.

Растёт и число жертв новой инфекции — за сутки подтверждена смерть 14 пациентов с COVID-19, общее число умерших уже достигло 670 человек.

Вместе с тем, накануне в департаменте здравоохранения региона сообщили о снижении количества вызовов скорой помощи при высокой температуре на 8% и при подозрении на пневмонию (на 30%).