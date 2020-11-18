Москва, , 11:51 — REGNUM Большинство граждан (64%) уверены, что Россия сыграла основную роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Второстепенной роль РФ считают 16%, приводит результаты исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Новость о заключении мирного соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе 81% опрошенных восприняли положительно. Безразлично отнеслись к этому событию 15% граждан РФ.

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По мнению 41% респондентов, выгоды от заключения мирного соглашения получат и Армения, и Азербайджан. 20% заявили, что больше выгоды получит Азербайджан, чаще так считают мужчины (25%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (30%).

Опрос проведен 13 ноября 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, за ситуацией в Нагорном Карабахе следят 69% жителей России, в том числе очень внимательно 44%.

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