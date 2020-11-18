Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 358 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Нынешние показатели — «рекордные» за всю пандемию COVID-19. Так, предыдущий «рекорд» был зафиксирован 3 июня, тогда власти регистрировали 357 носителей коронавируса за сутки.

Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (+235), Артёмовского, Артинского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхотурья, Ирбита, Красноуральска, Красноуфимска, Каменска-Уральского, Кировграда, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Серова и Сосьвы.

Теперь в регионе подтверждено 41 719 случаев выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Свердловской области заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19.

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