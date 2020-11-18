Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM В Ленинградской области за сутки впервые выявлено более 200 инфицированных коронавирусом. Об этом 18 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе. До этого максимальный показатель составлял 192 случая в сутки (14 ноября). Кроме того, второй день подряд в регионе регистрируется по пять летальных случаев от COVID-19.

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За прошедшие сутки в Ленобласти подтверждено 207 новых случаев заражения, при этом 204 человека из числа ранее инфицированных выписаны, еще пять человек скончались. Таким образом с начала пандемии в Ленинградской области зафиксировано 14 495 зараженных, из которых 8806 выздоровели, 131 умерли.

В свою очередь региональный оперативный штаб сообщает о том, что в больницах Ленобласти развернуто 2347 коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями, из которых 776 свободны (33,06%), в том числе 251 реанимационная койка.

По данным на вечер 17 ноября, в регионе за прошедшие сутки был госпитализирован 21 человек с COVID-19 и 108 человек с внебольничной пневмонией.

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