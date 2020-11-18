Актау, Казахстан, , 11:40 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у первого заместителя главы Мангистауской области Казахстана Алихана Краубаева, сообщает 18 ноября издание Zakon.kz.

В администрации региона не подтвердили и не опровергли информацию об обысках. «Алихан Краубаев находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности», — сказал пресс-секретарь акимата Самат Сулей.

Напомним, 17 ноября газета «Время» опубликовала сюжет о снабжении газом регионов Казахстана. Издание отмечает, что некоторые регионы получили больше газа, чем положено. Избытки перепродавали в ущерб государству.

Читайте также: В Казахстане похитили деньги, выделенные на строительство дома