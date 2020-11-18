Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четверым жителям Дагестана, которые признаны виновными в подготовке теракта. В колонию строгого режима в общей сложности на 64 года отправятся Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов.

Напомним, четверо подсудимых готовились подорвать бомбу во время концерта Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года. Однако пробраться в зрительный зал им не удалось из-за плотного оцепления сотрудниками полиции. Обвиняемых задержали спустя несколько месяцев и нашли у них предметы, свидетельствующие о подготовке к теракту, в том числе компоненты для изготовления СВУ. Доказано также, что они являлись сторонниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По приговору суда организатору этого преступления Хидирнеби Казуеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Габибуле Халдузову предстоит отбывать наказание 18 лет, Самиру Ибрагимову — 17 лет, и Шамилю Магомедову — 10 лет.

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