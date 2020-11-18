Липецк, , 11:39 — REGNUM В Липецкой области 18 ноября подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 9825 положительных тестов.

За весь период наблюдения 7800 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 84 — за последние сутки. 88 человек скончались. Новых летальных случаев не зарегистрировано за последние сутки.