Симферополь, , 11:38 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подтвердил намерение запретить проведение новогодних корпоративов, также в преддверии новогодних праздников на территории региона будет запрещена работа заведений общепита. Об этом было заявлено 18 ноября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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«Зона риска — это новогодние корпоративы. Фуршеты и все, что связано с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, придется отменить. Корпоративы в этом году придется отложить и прекратить работу ночных заведений на этот период», — сказал Аксёнов.

На заседании штаба было предложено ввести запрет на ночную работу (с 22:00 до 08:00) кафе, ресторанов, баров, ночных клубов на период с 20 по 15 января — именно в эти дни традиционно проводятся корпоративы учреждений, а также другие массовые новогодние вечеринки. При этом ограничение на проведение массовых мероприятий распространяется и на дневное время. Принимать обычных гостей заведениям общепита запрещать не намерены.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе подтверждено 211 случаев заражения коронавирусом. Ранее глава Роспотребнадзора назвала Республику Крым в числе регионов с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19.