Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 309 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 18 ноября. Накануне было подтверждено 312 случаев заражения инфекцией.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Новые заболевшие COVID-19 выявлены в 49 городах и районах Ростовской области. Наибольшее число случаев заражения инфекцией выявлено в Ростове-на-Дону — 128 человек. Около 29% новых носителей коронавируса — пожилые люди старше 66 лет, 3,6% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области подтверждено 36 тыс. 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области снизилось число случаев заражения коронавирусом