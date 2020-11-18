Курск, , 11:36 — REGNUM В Курской области 18 ноября зарегистрировано 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 13 тыс. 427 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 10 тыс. 6 пациентов, в том числе 110 — за последние сутки. Скончались 153 человека. Новых летальных случая не подтверждено за последние сутки.