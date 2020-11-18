Волгоград, , 11:37 — REGNUM Новый максимум по количеству выявленных носителей коронавируса зарегистрирован 18 ноября в Волгоградской области — 231 человек, что на два больше предыдущих суток. Выписаны рекордные 538 выздоровевших пациентов, скончались три человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 5789 взрослых и 49 детей, из них у 1265 пациентов подтверждён коронавирус. Всего в Волгоградской области зарегистрировано 24 тыс. 316 случаев заражения инфекцией, выздоровели 22 тыс. 792 человека.

За минувшие сутки скончались три пациента. Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 259.