Уфа, , 11:33 — REGNUM Понижение температуры воздуха до — 23 °C ожидается в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По сообщению пресс-службы ведомства, погода в республике в ближайшие трое суток ожидается без существенных осадков. На некоторых участках дорог гололедица, местами гололед.

Отмечается, что температура воздуха ночью может опуститься до — 23 °C, а днем столбик термометра может опуститься до — 9 °C.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности