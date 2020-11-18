Москва, , 11:28 — REGNUM Важно помнить, что антибиотики ошибочно считаются средством против COVID-19. Также они неэффективны против вирусных инфекций, например, гриппа и ОРВИ, сообщили 18 ноября в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ненадлежащее и нерациональное использование антибиотиков создает угрозу для здоровья человека. Бесконтрольный приём антибиотиков снижает их эффективность.

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При хаотичном приеме антибиотиков инфекции перестают поддаваться лечению. Организм человека перестаёт реагировать на препараты. Принимать их нужно строго по назначению врача, и никогда не давать свои антибиотики другим людям.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главного микробиолога и специалиста по антимикробной резистентности Минздрава РФ Романа Козлова, самостоятельный приём антибиотиков при коронавирусе может привести к опасным последствиям для здоровья.

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