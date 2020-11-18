Южно-Сахалинск, , 11:25 — REGNUM На Сахалине начали выращивать ламинарию, более известную в народе как морская капуста, и морских ежей. Уже через несколько лет планируется собрать большой урожай морепродуктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Специалисты компании «КроксПро» в заливе Анива выпустили более 73 млн зооспор ламинарии. Урожай в этом районе планируют собрать через два года в объёме более 400 тонн морской капусты. В акватории Татарского пролива в Невельском районе оспорили камни, которые погрузили на дно моря и разместили между ними маточные слоевища ламинарии. Здесь планируется собрать более 400 тонн морской капусты.

Компания также выпустила в море более 2 млрд личинок ежей. Когда они подрастут, планируется собрать около 500 тонн деликатеса.

Отмечается, что сбор урожая компания будет проводить только в границах своего рыбоводного участка.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, определяющий защитную ширину мест обитания и нереста особо ценных и ценных пород рыб, правительство РФ внесло в Госдуму.