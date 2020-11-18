Токио, , 11:24 — REGNUM Бесплатная демоверсия игры Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise уже доступна в магазине eShop. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября сообщили в пресс-службе компании Nintendo.

В демоверсии геймеры смогут попробовать свои силы в двух режимах: ежедневные упражнения и свободная тренировка. Сообщается, что каждый из них можно будет запустить как в одиночку, так и в компании друзей.

Напомним, релиз Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise ожидается 11 декабря 2020 года. Это ритм-игра, имитирующая тренировки по боксу.

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