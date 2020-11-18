Симферополь, , 11:24 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 211 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил на странице в социальной сети 18 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 155 новых случаях заражения.

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«За 17 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 38 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 150 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — сообщил глава Крыма.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 3973 человека.

За период пандемии в Крыму подтверждено 12 733 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8275 человек. Скончались 218 пациентов.