Ташкент, , 11:22 — REGNUM Загруженность коечного фонда в больницах Узбекистана для пациентов с коронавирусом составляет 37,5%, сообщили в пресс-службе президента республики.

Меры противодействия распространению коронавируса обсуждались 17 ноября на совещании с участием глава Узбекистана Шавката Мирзиёева. Всего в республике действует 89 учреждений для пациентов с COVID-19, где выделено 17,5 тыс. коек.

В настоящее время лечение продолжают получать 6570 пациентов с коронавирусом. Таким образом, загруженность коечного фонда составляет 37,5%.

Отметим, по состоянию на 18 ноября в Узбекистане выявили 70 581 случай заражения коронавирусом, выздоровели — 67 859 человек, скончались 589 пациентов.