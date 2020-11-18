Улан-Удэ, , 11:22 — REGNUM Предприниматели в Улан-Удэ, вынужденные приостановить работу из-за ограничительных мер, принятых властями республики в связи с пандемией, подали заявление о проведении митинга. По планам организаторов, количество участников достигнет 300 человек.

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Они намерены добиться пересмотра решения правительства в отношении торговых центров. Впрочем, по словам организаторов, им уже дали понять, что акцию протеста не согласуют.

«Ситуация с ковидом. Если это произойдет, мы переместим всю активность в соцсети. Будем делать массовые перепосты, чтобы все узнали, в каком положении находится бизнес в Улан-Удэ», — передаёт «МК в Бурятии» слова предпринимателя Виктории Дашиевой.

Она добавила, что не против закрытия. Однако решение коснулось лишь местного бизнеса, тогда как федеральные сети продолжают работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владельцы торговых бутиков выразили своё возмущение на стихийном сборе возле одного из ТЦ. Они назвали решение оперштаба вопиющей несправедливостью. По их словам, пока они сидят без работы в пик сезона, весь покупательский спрос собирают магазины федеральных сетей.

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