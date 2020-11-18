Пасадена, США, , 11:20 — REGNUM Онлайн-режим в PC-версии игры Spelunky 2 появится в начале декабря 2020 года. Об этом 18 ноября сообщается на официальной странице проекта в Steam.

Разработкой онлайн-составляющей проекта занята студия BlitWorks. Сообщается, что она уже реализовала два масштабных улучшения из трёх запланированных.

Напомним, Spelunky 2 — это популярный инди-платформер от американского геймдизайнера Дерека Ю. Его релиз состоялся 15 сентября 2020 года.

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