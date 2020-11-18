Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM Студенты Уральского государственного медицинского университета имеют право отказаться от практики на фоне пандемии COVID-19, но тогда возникают вопросы о том, зачем учащиеся хотят стать врачами. Такую позицию выразил свердловский вице-губернатор Павел Креков на онлайн-брифинге.

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Ранее студентам УГМУ прописали пройти практику помощниками участковых терапевтов «в условиях борьбы с распространением COVID-19». Креков сказал, что студент имеет право отказаться от той практики, которую студент считает опасной для своего здоровья.

«Тогда возникает вопрос о том, зачем этот человек выбрал профессию врача. Эти люди должны быть готовы прийти на помощь человеку», — считает чиновник.

Вице-губернатор добавил, что, по его информации, большинство студентов положительно оценили новый учебный модуль, в рамках которого и предполагается прохождение практики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее декан лечебно-профилактического факультета УГМУ Сергей Чернядьев призвал студентов, которые требуют получения денег после прохождения указанной практики, «не быть жлобами».

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