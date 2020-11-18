Белгород, , 11:22 — REGNUM Ходатайство о поощрении благодарственным письмом очевидцев, спасших из огня пожилую пару, рассмотрели на заседании постоянных комиссий Белгородского городского совета, сообщали 18 ноября в пресс-службе мэрии. Семье пострадавших окажут материальную помощь.

За смелость, решительность и гражданское мужество решено наградить Руслана Ивченко и Руслана Джуранбаева. Они вытащили из горящей квартиры пенсионера, который самостоятельно не мог передвигаться. До этого очевидцы поймали на растянутое покрывало спрыгнувшую со второго этажа супругу мужчины. Ходатайство о поощрении очевидцев благодарственным письмом направили в Горсовет Управление ГОЧС Белгорода и депутат по 9-му округу Максим Палесика.

Женщина госпитализирована, она идёт на поправку, её супруг, несмотря на помощь медиков, скончался от отравления угарным газом.

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