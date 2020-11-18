Черкесск, , 11:17 — REGNUM В ближайшее время в Карачаево-Черкесии ожидается ухудшение погоды. О надвигающихся неблагоприятных погодных условиях предупредили жителей республики 18 ноября в региональном управлении МЧС.

В течение предстоящих суток в субъекте будут идти дожди со снегом, местами снегопад будет усиливаться.

«В период с 18:00 17 ноября до 18:00 18 ноября на территории Карачаево-Черкесии прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, переходящие в снег, в отдельных районах туман, гололед», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

При этом к данным неблагоприятным погодным условиям добавится сильный восточный ветер силой до 10 м/с, порывы которого в горных районах могут достигать 11−14 м/с.

Накануне, 17 ноября, своими впечатлениями делились в соцсетях жители Ставрополья, куда непогода постучала раньше и первый снег уже выпал. На некоторые районы края, в частности Апанасенковский, циклон обрушился сильными снегопадами.