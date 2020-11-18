Оренбург, , 11:16 — REGNUM В Оренбург вернулся бывший вице-мэр города Геннадий Борисов, его освободили по УДО, сообщают СМИ.

Теперь бывшему чиновнику предстоит решать вопрос трудоустройства. Согласно приговору, вынесенному летом 2019 года, Борисову запрещено в течение трех лет занимать должности на госслужбе.

Пока бывший заместитель главы города дома, отдыхает от перенесенных ударов судьбы. Не исключено, что полученный в колонии опыт поможет Борисову открыть швейный бизнес, отмечает orengrad.ru.

Читайте также: Приговор экс-мэру Оренбурга оставлен без изменения

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Геннадий Борисов был признан виновным во взяточничестве и осужден к двум с половиной годам с отбыванием срока в колонии строгого режима. Оренбуржца этапировали в Нокуйбышевскую колонию, где бывший чиновник мэрии Оренбурга работал в швейном цеху — шил спецодежду и обувь. В начала сентября 2020 года Борисову смягчили наказание и перевели на принудительные работы. А вскоре и удовлетворили ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Стоит отметить, что бывший начальник Борисова (экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов) приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в 15 млн рублей за создание юридического лица через подставное лицо и две взятки на общую сумму 1 720 300 рублей. Отбывать наказание предстоит в колонии строгого режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший вице-мэр Оренбурга освобождён по УДО