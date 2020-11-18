Ирвайн, США, 18 ноября 2020, 11:15 — REGNUM В многопользовательском шутере Overwatch стартовало новое событие под названием «Восстановление». Оно посвящено Симметре, сообщалось 17 ноября на официальном YouTube-канале проекта.
За прохождение различных испытаний геймеры смогут получить значок, граффити и редкий облик «Мараммат» для Симметры. Событие продлится до 30 ноября 2020 года.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Blizzard опубликовала новый рассказ писательницы Кристи Голден о Симметре. Он бесплатно доступен на официальном сайте игры Overwatch.
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