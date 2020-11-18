Махачкала, , 11:19 — REGNUM Ряд аптек в Дагестане завышает цены на препараты, востребованные в период пандемии. Об этом накануне, 17 ноября, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом доложил и. о. руководителя Росздравнадзора по республике Тамирлан Мухамедов.

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"По информации Мухамедова, из 30 проверенных ранее совместно с прокуратурой аптек в разных городах и районах республики в шести отмечено завышение цен на востребованные в период пандемии лекарства», — сказано в сообщении пресс-службы главы и правительства Дагестана.

Врио главы республики Сергей Меликов призвал глав городов и районов при отсутствии в аптеках лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией или завышении цен на них с привлечением общественности организовать контроль за их работой.

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в свою очередь сообщил, что уже закуплены и доведены до медицинских организаций республики препараты по семи наименованиям для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях. Кроме того, правительством РФ региону выделено 117 млн рублей на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19. Заключены государственные контракты на сумму свыше 95 млн рублей.