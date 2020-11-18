Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM В Ленинградской области сотни единиц специальной техники приступили к уборке выпавшего ночью и утром снега с региональных трасс и обработке дорожного покрытия солевыми растворами. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству (КДХ) Ленинградской области.

В Ленобласти почти 400 единиц спецтехники приступили к уборке первого снега. Пресс-служба КДХ

В настоящий момент на региональных дорогах Ленобласти сейчас работают почти 400 машин спецтехники. Трассы обрабатываются солевыми растворами: в течение дня температура воздуха будет повышаться, а снегопад местами усилится.

«Помимо снега дорожники убрали 20 деревьев, которые были повалены шквальным ветром», — отметили в КДХ.

«Ленавтодор» советует водителям не превышать скорость и внимательно следить за ситуацией на дороге.

Напомним, по прогнозу погоды до конца текущей недели в Ленинградской области ожидается повышение температуры до +10 градусов, при этом в регионе будет идти снег, мокрый снег, местами дождь. Также в 18 ноября в регионе ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

Видео: пресс-служба КДХ Ленобласти.