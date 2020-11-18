Уфа, , 11:17 — REGNUM Количество новогодних городков в Башкирии планируют увеличить в текущем году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, вопросы подготовки к новогодним праздникам в Башкирии были рассмотрены на совещании министра ЖКХ республики Бориса Беляева с главами администраций муниципалитетов региона.

Отмечается, что руководству муниципалитетов было рекомендовано начать обустраивать новогодние городки и проводить все праздничные мероприятия на свежем воздухе при соблюдении масочного режима и рекомендуемой дистанции. При этом завершить работы по обустройству городков необходимо до 10 декабря.

По словам Беляева, в текущем году в Башкирии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации нужно возвести больше городков, в том числе и во дворах жилых домов, поскольку нельзя допустить, чтобы праздник проходил лишь в центре города: нужно избежать столпотворения. А праздничные мероприятия нужно проводить в разных частях города.

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