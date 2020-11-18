Воронеж, , 11:11 — REGNUM Центр управления регионом открывается в Воронежской области, об этом 18 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства. По поручению президента РФ ЦУРы должны быть созданы во всех регионах России до 1 декабря 2020 года.

Цель создания центров управления регионом — обеспечение оперативной связи между населением и органами власти для повышения решения возникающих проблем. ЦУР будет проводить мониторинг и обработку всех видов сообщений, размещаемых и публикуемых жителями Воронежской области в общедоступном виде в социальных сетях, формах, блогах, также в задачи ЦУРа войдет агрегация всей поступающей информации, развернутая аналитика поступивших данных и оперативное предоставление необходимых отчетов руководству региона. Таким образом, центр управления региона будет предоставлять органам власти комплексную картину проблем региона.

Также задачами центров управления региона станет обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия органов власти и местного самоуправления, подведомственных организаций. В результате работы ЦУРов должно сократиться время реагирования на сообщения и жалобы граждан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, центры управления регионом уже открылись в других регионах РФ, в частности, в Орловской, Белгородской, Липецкой, Курской, Рязанской областях.