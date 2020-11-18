Краков, Польша, , 11:10 — REGNUM Конгломерат Embracer Group купил студию-разработчика Flying Wild Hog (Shadow Warrior). Об этом сообщается 18 ноября на официальном сайте компании.

Сумма сделки составила $137,2 млн. Сообщается, что сейчас Flying Wild Hog работает над четырьмя новыми играми, которые должны выйти в 2021—2022 году.

Напомним, Flying Wild Hog — это польская студия, основанная в 2009 году. Её первой игрой стал шутер Hard Reset.

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