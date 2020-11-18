Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге протестировали на коронавирус 34 144 человека, сообщили 18 ноября в городском оперштабе. Это почти на две тысячи человек меньше, чем было обследовано сутками ранее.

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С подозрением на коронавирусную инфекцию под медицинским наблюдением в Петербурге сейчас находится 2817 человек. Из них 79 человек размещены в обсерваторе, 768 — на самоизоляции, еще 1970 человек — контактные лица.

За сутки Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом по номеру 122 поступило 1168 вызовов.

От горожан, находящихся на амбулаторном лечении или в самоизоляции, поступило 1576 заявок на доставку им помощи, 1451 заявка выполнена, остальные в работе.

Запросит помощь волонтеров можно, позвонив на горячую линию по номеру 8−800−200−34−11.

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