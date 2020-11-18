Благовещенск, , 11:05 — REGNUM Врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе «Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания» Юлий Перельман предостерёг жителей Амурской области от бесконтрольного употребления антибиотиков. Он заявил, что население «смело» антибиотики в аптеках.

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«Антибиотик — это очень мощный и сильный лечебный инструмент, но им надо уметь пользоваться. Профилактическое назначение антибиотиков — это неправильно. Не нужно самим назначать их себе на всякий случай. Неумеренное употребление антибиотиков чревато несколькими тяжёлыми последствиями. Вы убиваете полезные бактерии, которые постоянно присутствуют в вашем кишечнике. Врачи называют их микробиом. Он является ответственным за выработку иммунитета. Антибиотиком вы убиваете собственных производителей иммунных клеток», — отметил Перельман.

Врач пояснил, что антибиотики сильно ослабляют иммунитет организма. Помимо этого некоторые антибиотики оказывают токсическое воздействие на печень и почки, что может привести к гепатиту и нефриту.

«При ковидной пневмонии они вообще не показаны. Если у вас температура, если у вас кашель и больше ничего нет, то в независимости от того, ковидная эта инфекция или это инфекция риновирусная, или гриппозная, никакой необходимости в антибиотиках нет», — цитирует врача-пульмонолога пресс-служба правительства Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, мутации коронавируса, которые были выявлены ранее, не оказывают влияния на его патогенность и не связаны с тяжестью лечения нового заболевания. Об этом 18 ноября сообщил журналистам и. о директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.