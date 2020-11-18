Нальчик, , 11:01 — REGNUM В Кабардино-Балкарии открылся первый кадетский класс министерства внутренних дел. Он создан на базе средней общеобразовательной школы № 7 в Нальчике, которая носит имя Героя Советского Союза Н.Г.Калюжного, сообщили в пресс-службе просвещения, науки и по делам молодежи региона.

Торжественную церемонию открытия кадетского класса приурочили ко Дню полиции. В ней приняли участие глава субъекта Казбек Коков, министр внутренних дел Василий Павлов, глава минпросвещения Анзор Езаов.

Создание кадетского класса стало началом пилотного проекта по созданию отрядов «Юный друг полиции» и кадетских классов, который реализуется в Кабардино-Балкарии. Кадетов для обучения отбирали с учетом будущей профориентационной направленности, так как целью создания таких классов является формирование кадрового резерва для службы в органах внутренних дел.

Учащимся предстоит обучаться по специально разработанной программе, в том числе изучая углубленно основы права, получая теоретические и практические знания по различным направлениям деятельности правоохранительных органов.