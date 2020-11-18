Москва, , 11:14 — REGNUM Доля заложенных на 2021 год расходов бюджета Москвы на социальные нужды увеличена до 56%. Об этом 18 ноября сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Расходы бюджета на 2021 год запланированы в объеме 3 трлн 152,8 млрд рублей — на уровне показателей бюджета на 2020 год. На 2022 год — 3 трлн 235,6 млрд рублей, на 2023 год — 3 трлн 344,7 млрд рублей. В бюджете сохраняется высокая доля программных расходов — на финансирование 13 государственных программ планируется направить 93% общих расходов», — сказала Зяббарова.

По её словам, в условиях отсутствия возможностей для роста общего объема расходов обеспечено увеличение социальных расходов и в абсолютном и в относительном выражении. Их доля на 2021 год возросла до 56%, а в денежном выражении до 1,8 трлн рублей, с учетом средств фонда ОМС — 2,1 трлн рублей.