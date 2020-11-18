Минск, , 11:01 — REGNUM Уже 12 декабря 2020 года Wargaming проведёт традиционный «Стрим года», на котором анонсируют различные нововведения для игры World of Tanks. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября сообщают в пресс-службе компании.

Wargaming Пресс-служба Wargaming

Мероприятие пройдёт в онлайн-формате на платформе WGWATCH.TV. На нём разработчики World of Tanks подробнее расскажут о новых боевых машинах, режимах и других нововведениях, которые появятся в игре в 2021 году.

Помимо этого, в рамках трансляции пройдут шоу-матчи в режиме «Стальной охотник». Сообщается, что соревнование состоится в обновлённом формате — теперь блогеры будут сражаться взводами.

Всех зрителей «Стрима года» также ожидают многочисленные конкурсы, розыгрыши и другие интерактивные активности. За участие в них можно будет получить ценные призы и подарки.

Читайте ранее в этом сюжете: Странная ошибка превратила героя игры Spider-Man в холодильник

Читайте развитие сюжета: Студия-разработчик игры Shadow Warrior стала частью Embracer Group