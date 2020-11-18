Новосибирск, , 10:48 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 18 ноября, за минувшие сутки выявлено ещё 182 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 179 за сутки. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё четыре пациента, мужчины в возрасте 62 года, 70 лет, 76 лет, и женщина, ей было 70 лет. Всего в регионе умерли 670 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 198 человек, на ИВЛ — 53 пациента».Всего в регионе выявлено 20 536 случая заражения коронавирусом, в том числе у 1327 детей, 16 669 пациентов выписаны с выздоровлением (+154 за сутки).