Улан-Удэ, , 10:47 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ прошла церемония передачи родственникам праха и личных вещей бойцов 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования республики.

31 октября на территории Новой Москвы поисковики из отряда «Рысь» нашли останки 104 солдат Рабоче-крестьянской красной армии, павших при обороне столицы СССР. Среди них оказались трое уроженцев Бурят-Монгольской АССР.

«Это Федотов Трофим Вукулович, Ковалев Павел Андреевич и Теслев Голоктион Миронович. Также найден один из павших воинов родом из Тарбагатайского района Бурятии, его имя устанавливается», — отметили в министерстве.

Член правления отделения Поискового движения в Бурятии Владимир Жаров напомнил, что в 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии служили бойцы из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.