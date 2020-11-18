Челябинск, , 10:44 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих рабочих. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Дело завели по части 3 статьи 216 УК РФ. Она предусматривает наказание за нарушение правил безопасности во время строительных или иных работ, повлекшее смерть по неосторожности двух лиц. Идут следственные действия. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в цехе по выпуску пластиковых окон произошёл пожар и раздался хлопок бытового газа. Во время тушения пожара были найдены тела двух рабочих. Ещё три человека оказались травмированы, но выжили.

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