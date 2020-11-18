Новосибирск, , 10:41 — REGNUM В муниципальные аптеки Новосибирска поступили востребованные медикаменты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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"Востребованный антибиотик «Левофлоксацин» поступил в продажу в муниципальные аптеки. Ещё один лекарственный препарат — «Клеримед» — начнут продавать с завтрашнего дня», — говорится в сообщении. Уточняется, что о поступлении медикаментов в первую очередь оповестят пациентов, которые ранее не смогли их приобрести — их рецепты находятся в аптеках на отсроченном обслуживании. По официальной информации, третья партия препаратов, закупленных Новосибирской аптечной сетью — поступило 18 тыс. упаковок «Левофлоксацина» и 12,4 тыс. упаковок «Клеримеда».